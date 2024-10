Tribunale, illegittimo recesso da primario a Camerino, Ast paghi

Fu illegittimo il recesso deciso dall'Azienda sanitaria territoriale di Macerata, con la motivazione del mancato superamento del periodo di prova di sei mesi, nei confronti dell'allora primario di Cardiologia dell'Ospedale Santa Maria della Pietà di Camerino, dottor Alfredo Mazza. Lo ha deciso la sezione Lavoro del Tribunale di Macerata accogliendo il ricorso presentato dal medico tramite gli avvocati Paolo Campanati, Michele Magistrelli e Massimo Di Cola. La vicenda risale al 2023: dopo il periodo di prova di sei mesi, l'Azienda sanitaria aveva deciso di non rinnovare il contratto con il dottor Mazza, interrotto così il 30 giugno 2023.

Dopo il recesso da parte dell'Ast, ritenendo la decisione ingiusta, anche in considerazione dei risultati raggiunti nella guida del reparto di Cardiologia, il dottor Mazza aveva di impugnare il provvedimento tramite i propri legali. Ora la giudice Germana Russo ha riconosciuto l'illegittimità del recesso. Nel dispositivo del verdetto di primo grado, suscettibile dunque di impugnazione, il Tribunale ha condannato l'Ast 3 di Macerata a risarcire il danno all'immagine e alla carriera del cardiologo con la somma di 80mila euro. L'Ast dovrà anche rimborsare spese legali al ricorrente per 12mila euro. La motivazione del verdetto, e quindi la spiegazione dell'iter seguito per la decisione, verrà depositata entro 60 giorni.

Mazza, laureato in Medicina e Chirurgia alla Federico II di Napoli, vanta un dottorato di ricerca in scienze metaboliche, una laurea specialistica in Biotecnologie mediche, master in management sanitario e in terapia intensiva cardiologica; è stato anche professore aggiunto alla Temple University di Philadelphia, cofondatore della cattedra Unesco dell'Università di Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA