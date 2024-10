Sfratto in corso a Pesaro nei confronti di una donna disabil

Sfratto in corso a Pesaro, in via Giansanti 1, di una donna, di 59 anni, con invalidità motoria a seguito dell'esecuzione immobiliare. L'appartamento, pignorato dalla banca, è stato acquistato qualche mese. Sul posto la polizia di stato, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.

La donna, dopo un colloquio con le forze dell'ordine, si è opposta allo sfratto per cui le autorità hanno dovuto eseguire l'ordinanza forzando l'ingresso all'interno dell'abitazione.

Inizialmente i vigili del fuoco hanno provato ad entrare, utilizzando una scala da una delle due finestre sul lato della strada e, successivamente, in seguito alla resistenza della donna, sono entrati nell'abitazione, alle 12:18, entrando da una finestra sul retro del palazzo.

Alle 13:19 è intervenuto il 118 in quanto la signora, una volta che le forze dell'ordine sono entrate all'interno dell'abitazione, ha detto di sentirsi male e di essere bloccata con la schiena, non riuscendo dunque a muoversi. La donna si è poi rifiutata di essere portata in ospedale firmando la scheda di rifiuto trasporto. Al momento la polizia si trova all'interno dell'appartamento assieme alla donna.



