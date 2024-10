Rubano occhiali da sole, incastrati dalla videosorveglianza

Sono stati identificati e denunciati dalla polizia di Senigallia (Ancona) a distanza di mesi gli autori di due furti di occhiali da sole avvenuti la scorsa primavera in un negozio di ottica, a pochi giorni l'uno dall'altro. Fondamentali per l'identificazione dei responsabili sono state le immagini estrapolate dalle videocamere di sicurezza installate all'interno del negozio. Il primo furto risale alla fine di aprile 2024: due uomini hanno preso dagli espositori presenti nell'esercizio commerciale 14 paia di occhiali da sole, per poi uscire facendo suonare l'allarme del dispositivo antitaccheggio. Si sono allontanati velocemente dal centro commerciale e, una volta fuori, sono saliti a bordo di un'autovettura facendo così perdere le proprie tracce. Il secondo episodio è avvenuto nello stesso negozio ai primi di maggio. Il ladro ha sottratto alcuni occhiali da sole e li ha inseriti in una busta presumibilmente schermata per eludere il sistema antitaccheggio. Il giovane si è poi allontanato dal negozio ma vi è tornato 10 minuti dopo per ripetere l'operazione e prelevare ulteriori occhiali. Complessivamente sono stati rubate 23 paia di occhiali di noti marchi griffati per un valore complessivo di circa 4 mila euro. Le immagini dell'impianto di videosorveglianza del negozio hanno permesso di individuare gli autori dei furti e di compararli con la banca dati interforze.

Si tratta di persone già note alle forze di polizia per condotte analoghe, che sono state quindi denunciate all'autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA