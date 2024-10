Prevenzione tumore seno, ospedale Torrette si illumina di rosa

In occasione dell'Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Fondazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e la Clinica Oncologica illuminano con luce rosa la facciata dell'Ospedale regionale di Torrette ad Ancona. "Un gesto simbolico ma assai carico di significato, condiviso con la Direzione Generale, - spiega la Fondazione - che dimostra la vicinanza della Fondazione e dell'ospedale alla città e a tutte quelle donne che hanno affrontato o stanno affrontando un problema di salute delicato".

"Il carcinoma mammario, - ricorda una nota - considerato il più diffuso tumore femminile, è una malattia che, secondo i dati dell'ultimo report "I numeri del cancro in Italia", condotto dall'Aiom (Associazione Italiana Oncologia Medica), nel 2023 ha colpito 55.900 italiane".

Per la comunità scientifica "la buona notizia è che oggi guarire dal tumore al seno si può: secondo l'Aiom l'86% delle pazienti sopravvive a cinque anni dalla diagnosi, un dato di speranza che non sarebbe possibile senza una diffusa e capillare cultura della prevenzione".

"La prevenzione - osserva la presidente della Fondazione, Marisa Carnevali - è il valore che sta alla base del nostro lavoro a sostegno di tutti i pazienti, delle loro famiglie, nonché dei medici e del personale di questo ospedale. Anche quest'anno abbiamo dato seguito a questa iniziativa, di grande impatto emozionale ed artistico, che dà una forte spinta al nostro impegno per spingere il maggior numero di cittadini a fare prevenzione. Un messaggio che, in questo caso, è rivolto prima di tutto alle donne".

Da sempre dalla parte del prossimo, la Fondazione è nata nel 2009 dalla vision di un Ospedale vicino alla persona: non solo luogo di cura, ma spazio di speranza, fiducia e condivisione di valori tra chi cura e chi è curato, tra professionisti e cittadini.



