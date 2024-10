Operatrice sociosanitaria aggredita in poliambulatorio a Fermo

Un'operatrice sociosanitaria è stata aggredita da un utente questa mattina nel poliambulatorio di Fermo, a pochi metri dall'ospedale Murri. In coda per una visita, in preda a un momento di rabbia, l'utente avrebbe afferrato l'operatrice per i capelli. Su quanto realmente accaduto saranno gli inquirenti a fare luce, attribuendo le responsabilità dell'episodio che, però, ha provocato la reazione della Cisl attraverso il suo segretario regionale della funzione pubblica, Giuseppe Donati secondo il quale questo è "l'ennesimo campanello di allarme rosso che dovrebbe far riflettere tutti, subito, sull'adozione immediata di misure di protezione nei confronti dei sanitari".

Sull'episodio è intervenuta anche l'azienda sanitaria territoriale di Fermo che sta raccogliendo ulteriori dettagli per avere chiara la vicenda, non avendo ricevuto segnalazioni.

Il consigliere regionale Pd, Fabrizio Cesetti, ha già annunciato un'interrogazione urgente in Consiglio regionale per chiedere chiarimenti su quanto avvenuto e "per sollecitare l'immediata attivazione di misure di sicurezza e organizzative che consentano di prevenire il ripetersi di simili fatti, gravissimi e sconcertanti, divenuti ormai una vera e propria emergenza".

L'operatrice socio sanitaria si è recata al pronto soccorso (sembrerebbe dopo essere stata tirata per i capelli) ma le sue condizioni non sembrano preoccupanti.

Un "episodio inaccettabile" per l'Ast Fermo che "condanna ogni gesto o atto di violenza".



