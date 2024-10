Letta, "Nessuno come Francesco Merloni, era unico"

"Francesco Merloni era unico, non c'è un altro imprenditore come lui": così l'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha ricordato il fondatore dell'Ariston, scomparso il primo ottobre all'età di 99 anni, a pochi minuti dall'inizio dei funerali che si svolgono a Fabriano (Ancona).

"Questo - ha aggiunto Letta - è un giorno di grande tristezza, nessuno di noi era preparato a questo momento". "Non saremmo mai stati pronti perché Francesco Merloni è stata una persona straordinaria, di impatto sul territorio, di impatto sull'economia, sulla politica, sulla cultura e lascia una eredità impressionante", ha sottolineato l'ex premier, da sempre molto vicino alla famiglia Merloni. "Il suo sorriso e il suo sguardo sempre rivolto al futuro è un insegnamento fortissimo per tutti noi", ha concluso Letta.



