Fano, sbloccati 17,5 milioni per riqualificazione idrogeologica

"La struttura commissariale guidata dal Generale Figliuolo ha sbloccato ben 17,75 milioni di euro destinati alla città di Fano. Di questi, 8 milioni sono stati finalmente destinati all'intervento di riqualificazione idrogeologica di Ponte Sasso". Lo ha annunciato il sindaco Luca Serfilippi. Oltre agli 8 milioni di euro destinati a Pontesasso, sono stati confermati 2 milioni e 50 mila euro già stanziati per le aree collinari di Fano.

"E' una bellissima notizia per la nostra città, - commenta il primo cittadino - frutto di un lungo lavoro di collaborazione e dialogo tra le istituzioni, per cui ci tengo a ringraziare il presidente Francesco Acquaroli. Finalmente i fondi sono stati inseriti nell'ordinanza che aspettavamo." "C'è stato un aumento dei finanziamenti di 2,7 milioni di euro per un importo totale di 7,7 milioni di euro per il collettore di via Pisacane, - ha riferito l'assessore Gianluca Ilari - un'opera fondamentale per migliorare la gestione delle acque nel nostro territorio." "Grazie a questi finanziamenti - ha osservato Serfilippi - abbiamo ora a disposizione le risorse necessarie per affrontare il problema idrogeologico che per troppo tempo ha afflitto Ponte Sasso. Gli uffici tecnici stanno già lavorando per avviare i progetti con tempestività, considerata l'urgenza di questi interventi. I fondi hanno una scadenza stringente e dobbiamo essere pronti ad agire rapidamente visto che ricadono nei fondi Pnrr".

Oltre alla messa in sicurezza idrogeologica, l'assessore Ilari ha sottolineato che l'amministrazione si impegnerà "anche a risolvere la questione dell'assetto fognario. Stiamo valutando diverse ipotesi a partire dallo sdoppiamento delle linee miste esistenti oppure realizzando nuovi scolmatori. L'obiettivo è quello di assicurare che l'acqua proveniente dalle campagne arrivi al mare nel più breve tempo possibile, riducendo al minimo i rischi di allagamento nei garage e negli scantinati".

ha concluso: "Grazie a questi fondi portiamo un risultato tanto atteso dalla nostra comunità. Restiamo fiduciosi che, - ha assicurato Serfilippi - riusciremo a realizzare gli interventi nei tempi previsti, migliorando la qualità della vita e la sicurezza di Ponte Sasso e dell'intero territorio fanese."



