Extra G7 Salute ad Ancona, il programma di domenica 6 ottobre

Prosegue ad Ancona il Festival Extra G7 Salute, con gli appuntamenti previsti per domenica 6 ottobre. Apertura, fa sapere il Comune, nella sala consiliare del Comune alle 9 con un convegno su un tema molto delicato: "Dolore acuto e cronico-adulto e pediatrico- in ambito ospedaliero, accesso alle cure e situazione delle cure antalgiche sul territorio". Nell'esperienza medica il dolore rappresenta una tra le manifestazioni più importanti della malattia e tra i sintomi è quello che tende a minare maggiormente la qualità di vita. Il fatto che la forma di dolore più invalidante - quella cronica - colpisca circa il 25-30% della popolazione, fa comprendere come l'assistenza di questo aspetto clinico debba essere una priorità per il nostro sistema sanitario. Prendersi cura dei pazienti affetti da dolore sia esso acuto o cronico, benigno o non, è il tema centrale dell'incontro - cui è invitata la cittadinanza tutta - che vede coinvolti medici specialisti in Anestesia Rianimazione e terapia del dolore del nostro territorio, per far conoscere ai cittadini le opportunità in questo campo medico. L'incontro è organizzato da Ast, Inrca e Azienda Ospedali Riuniti di Torrette.

Parteciperanno al convegno la dott.ssa Lavinia Fattorini, anestesista rianimatore dell'ospedale di Jesi.; il dott.

Salvatore Iuorio, primario Anestesia e rianimazione Inrca ospedale Osimo; il dott Cristiano Piangatelli primario Anestesia e rianimazione ospedale di Fabriano; il dott. Simone Pizzi, dirigente medico Sod di Anestesia e rianimazione pediatrica dell'Ospedale Pediatrico Salesi e il dott. Umberto Ripani, responsabile Sosd, Azienda ospedaliera di Torrette.Modera il convegno la dott.ssa Maria Grazia De Angelis, medico specialista in Anestesia e rianimazione.

Alla Loggia dei Mercanti, sempre con orario 9-13 i cittadini potranno seguire il convegno "Orizzonte Maternità. Salute al femminile: uno sguardo alla donna di oggi per vedere il domani" a cura della Direzione Aoum Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e con responsabili scientifici: Prof. Andrea Ciavattini Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia Aoum e Università Politecnica delle Marche, Direttore Dipartimento Materno Infantile, Presidio G. Salesi, e la Dott.ssa Alessandra Pierantoni Dirigente Medico, Sod Clinica Ostetrica e Ginecologica, Presidio G. Salesi, Aoum. Nello svolgimento dell'attività professionale gli specialisti si confrontano con un universo femminile che è in continua evoluzione per costruire "un vestito della Salute" che si adatti ad ogni donna, nell'essenza e nella unicità che ognuna di esse merita. Gli interventi che approfondiranno diversi argomenti, prenderanno il via con "La donna è il suo corpo: sguardi della medicina in età contemporanea (XIX - XX secolo)"., "Prevenzione in ginecologia: UP date e prospettive future", "Preservare la fertilità: oltre il limite biologico" e "Fertility sparing anche in oncologia: una realtà non più una utopia" argomento- quest' ultimo- trattato da Andrea Ciavattini, Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia, Università Politecnica delle Marche e Direttore Dipartimento Materno infantile, Presidio G. Salesi, Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

Ancora alla Loggia dei Mercanti, dalle 15 alle 18.30 e di nuovo su temi inerenti la salute femminile, si terrà l'evento " Ben-essere donna - disturbi dell'alimentazione, endometriosi e tumori al femminile'" un'iniziativa volta a promuovere la consapevolezza della correlazione fra alimentazione, endometriosi ed altre patologie. "Un'alimentazione consapevole può giocare un ruolo cruciale nel miglioramento del benessere femminile, specialmente in presenza di condizioni specifiche come menopausa, endometriosi e sindrome da ovaio policistico" fanno sapere gli organizzatori. Interverranno, fra gli altri, Mauro Pelagalli, Direttore Uoc Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale di Macerata e Francesca Orici, Uoc Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale di Macerata. Saranno presenti, inoltre, specialisti dell'associazione Qui Salute Donna, onlus nata nel 2011 per promuovere, attraverso un lavoro di cittadinanza attiva, la medicina di genere. Per domande o quesiti da proporre è possibile scrivere una mail all'indirizzo G7salutedonna@advancedcongressi.it: gli esperti risponderanno durante l'evento, sfatando falsi miti e approfondendo la conoscenza sui temi legati alla salute e alla prevenzione delle principali patologie femminili. L'evento è organizzato da Advanced Meeting Solutions.

Alla Facoltà di Economia, presso la ex Caserma Villarey dalle ore 15 alle ore 19 ail convegno è "Nuove competenze per il medico del futuro" organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche.

Le nuove sfide che derivano dai cambiamenti demografici e dallo sviluppo delle conoscenze in campo medico- spiega il Prof Silvestrini, preside di Facoltà- rendono necessario il ripensamento di un percorso più moderno nel complesso sistema di formazione dei nuovi professionisti medici. Solo unendo competenze multidisciplinari e le nuove possibilità derivanti dalla tecnologia, sarà possibile contare su professionisti formati adeguatamente e al passo con le nuove esigenze della medicina moderna". Al convegno prenderanno parte i vertici dell'Università e della sanità marchigiana, insieme con numerosi esperti, sia in campo medico, sia nel campo dell'intelligenza artificiale.

All'Istituto Buon Pastore dalle 15 alle 19 il convegno dal titolo "Circles activities e autismo: il benessere come chiave di comunicazione" a cura e con la partecipazione di Albert Hera e Claudia Carletti. L'appuntamento, prevede la presentazione del progetto di sperimentazione e di ricerca su le circles activities e autismo, l'origine delle circles songs e l' illustrazione dell'applicazione alle disabiità, Seguirà un laboratorio circa l'attuazione di una circle activity con un gruppo di ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Nel nostro paese, 500mila famiglie hanno al loro interno una persona affetta da autismo, un bambino o un adulto che aspettano risposte concrete da parte delle Istituzioni.

Il Festival Extra G7 Salute continua fino all'8 ottobre, per poi lasciare spazio al Summit G7 Salute. Riprenderà il 12 ottobre per concludersi il 13 ottobre.



