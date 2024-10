Dengue, nel Fanese 115 casi confermati, un ricoverato a Pesaro

Nel focolaio di Dengue a Fano (Pesaro Urbino), per il quale "continua il monitoraggio", si registrano "115 casi confermati e 21 casi probabili". Lo fa sapere la Regione che riferisce: "nella giornata odierna è stato segnalato un caso confermato a Pesaro, ricoverato in Medicina dal 28 settembre scorso, giorno di inizio sintomi. Su questo caso sono in corso accertamenti".

"L'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Pesaro Urbino sta monitorando costantemente la situazione", dichiara Augusto Liverani, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ast Pesaro Urbino: "al momento i ricoveri nelle strutture ospedaliere del territorio sono quattro (due accertati e due in attesa di conferma). Gli ultimi accertamenti eseguiti sulle zanzare catturate dalle trappole non hanno evidenziato la presenza del virus. La curva di incidenza continua ad avere stabilmente un andamento discendente, gli ultimi due casi hanno avuto esordi con sintomi in data 29 settembre". "Continuiamo a tenere alta l'attenzione - spiega il direttore generale Ast Pu Alberto Carelli - la curva dei casi continua ad essere sotto controllo. Stiamo lavorando in sinergia con tutte le istituzioni e tutti gli operatori coinvolti". "I ricoveri, effettuati in via precauzionale, sono in calo rispetto a ieri, quando erano sei".





