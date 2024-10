Camper squarciato in A14, mobilio sulla carreggiata

Rocambolesco incidente in autostrada A14 nel Fermano. Un camper squarciato sulla fiancata destra e il mobilio invade la carreggiata. Alle 15,10 di oggi si è verificato un incidente stradale, al chilometro 290 direzione Sud, in territorio di Campofilone (Fermo). Coinvolti nel sinistro un camper, un furgone e un'auto.

A riportare i danni maggiori il camper con l'intera fiancata destra squarciata.

Il danno ha provocato la fuoriuscita del mobilio presente all'interno del mezzo di trasporto per turismo e vacanze. Così sulla carreggiata è finito di tutto: bottiglie, mobilio, sedie e anche un materasso. Danneggiato sull'estremità anteriore sinistra il furgone.

Sul posto la polizia autostradale di Porto San Giorgio (Fermo), i vigili del fuoco di Fermo e il personale di società Autostrade. Saranno gli agenti dell'Autostradale a ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Fortunatamente non si registrano feriti tra le persone coinvolte nell'incidente che ha inevitabilmente causato code e rallentamenti in direzione Sud e, a cascata, anche sulla Statale Adriatica con molti veicoli che, proprio a causa delle code in autostrada, hanno preferito lasciare l'A14 e proseguire il tragitto sulla Ss16.



