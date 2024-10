Auto in fuga ad alta velocità, due denunciati dalla polizia

Fuga ad alta velocità in auto per eludere un controllo della polizia, con concreto pericolo per la sicurezza pubblica. E' accaduto qualche giorno fa nell'Anconetano. Due uomini, italiani di 45 e 40 anni, residenti nel Napoletano, sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiali, dopo che la vettura è stata bloccata dagli agenti. Nei confronti dei due, che hanno precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e l'ordine pubblico, il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso due misure di prevenzione e cioè altrettanti fogli di via con divieto di tornare nell'Anconetano fino al 2027, sulla base dell'istruttoria dalla Divisione Polizia Anticrimine.

Dunque, ricorda la Questura, "prosegue l'impegno al contrasto all'illegalità con tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione dell'Autorità. Lo strumento delle misure di prevenzione risulta fondamentale per mappare tali fenomeni e per arginarli, affinché possano non reiterarsi". Nel 2023 erano state emesse 420 misure di prevenzione: quest'anno, dal primo gennaio, sono state già 450. I Fogli di Via emessi sono 152, a fronte dei 96 emessi nello stesso periodo del 2023.



