Aset, contrasto a zanzara, supporto con farmacisti preparati

"L'azienda dei Servizi partecipata, ha deciso di promuovere, su invito del sindaco, la vendita di larvicidi". Lo scrive in una nota l'Azienda servizi sul territorio (Aset) di Fano a seguito dei casi di Dengue nella zona dove il Comune ha attuato anche tre giornate di disinfestazioni notturne per la lotta alla zanzara tigre.

Inoltre, Aset, "con la professionalità dei farmacisti, indirizza in base alle esigenze dei cittadini la soluzione migliore per aiutarli". "Il kit disponibile nelle Farmacie Aset nasce con l'obiettivo della distribuzione in aree private del prodotto larvicida integrando quindi, anche in quelle zone non interessate dalla disinfestazione pubblica - prosegue - la fondamentale azione di contenimento di proliferazione delle zanzare".

"E' opportuno evidenziare che non si tratta di un kit preconfezionato, - osserva Aset - visto che tutti i prodotti al suo interno come il repellente e il disinfettante post puntura sono anche disponibili singolarmente oppure sostituibili, in base alle esigenze individuali di ogni cittadino, grazie alla consulenza dei farmacisti".



