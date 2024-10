Addio a Merloni: il figlio Paolo, "Ti ammiro tanto"

"La prima cosa che voglio dirti è che ti ammiro tantissimo": così il figlio di Francesco Merloni, Paolo, si è rivolto al padre nel corso della cerimonia funebre che si sono svolti oggi nel duomo di Fabriano (Ancona). "La tua statura morale, i tuoi valori, il tuo ottimismo, la tua fiducia nel prossimo, la tua bontà d'animo, il tuo esempio, i tuoi insegnamenti rimarranno per sempre nella mia mente e nel mio cuore e continueranno a guidarmi", ha aggiunto Paolo, presidente della Ariston Group. "La seconda cosa che voglio dirti è che penso che tu abbia avuto una vita meravigliosa con significativi successi e questo è stato il frutto di tutte le tue qualità", ha aggiunto il figlio. Che ha concluso il saluto dicendo al padre: "Grazie a te e mamma per avermi aiutato a crescere e a formare come persona".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA