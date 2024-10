A terra svenuto soccorso in elicottero dai vigili del fuoco

Privo di sensi a terra è stato soccorso grazie alla segnalazione di alcuni motociclisti che stavano praticando trial, e hanno dato l'allarme. L'uomo è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni dopo essere stato recuperato dai vigili del fuoco.

Poco prima delle 14 i vigili del fuoco del presidio di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e personale esperto in tecniche Saf (speleo- alpino - fluviale), giunti dalla Centrale, sono intervenuti in frazione Santa Maria ad Acquasanta Terme, nei pressi della zona denominata "Lu vurghe" per soccorrere l'uomo. È stato raggiunto dopo circa mezz'ora di cammino dal punto in cui sono stati lasciati i mezzi, insieme ai sanitari del 118. Dopo esser stato stabilizzato l'uomo, probabilmente vittima di un'eccessiva assunzione di alcolici, è stato trasportato su di una barella al punto di incontro per il recupero in elicottero (Drago 158) alzatosi dal reparto volo di Pescara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA