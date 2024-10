A Fabriano in tanti per l'ultimo saluto a Francesco Merloni

In centinaia hanno affollato il duomo di Fabriano per dare l'ultimo saluto a Francesco Merloni, l'imprenditore marchigiano che creò l'Ariston, dopo aver portato avanti la grande storia dell'impresa Merloni. Già ministro negli anni Novanta del secolo scorso, Merloni si è spento lo scorso martedì, primo ottobre, all'età di 99 anni.

A stringersi attorno alla famiglia Merloni molti imprenditori marchigiani e dipendenti della Merloni, anche gli ex presidenti del Consiglio, Romano Prodi ed Enrico Letta, oltre al già presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini. Alle esequie - officiate dal cardinale Edoardo Menichelli - ha partecipato anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e la sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo. A dare l'ultimo saluto all'imprenditore e politico sono stati soprattutto i cittadini di Fabriano, dai più piccoli agli anziani che hanno assistito alla cerimonia funebre anche dalla piazza antistante il duomo.





