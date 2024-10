Università, Manzi: Le marchigiane tra le più colpite dal taglio

"Le università marchigiane perderanno complessivamente quasi 10 milioni di euro in seguito al taglio lineare del Fondo di finanziamento ordinario voluto dalla Ministra Bernini. Il Fondo (Ffo) del 2024, purtroppo, ferma la crescita registrata nel quinquennio 2019-2023 che era stato all'insegna di un progressivo incremento delle risorse".

E' quanto denuncia la deputata marchigiana del Pd, Irene Manzi.

Condividiamo da mesi le preoccupazioni espresse dalla Crui che ha annunciato che le assunzioni dei ricercatori si dovranno fermare, sottolinea Manzi aggiungendo che "al Fondo, sono stati sottratti ben 513 milioni solo per il 2024 e, con la recente pubblicazione delle tabelle ministeriali, apprendiamo con sconcerto che l'ammanco rispetto al 2023 sarà di almeno 800 milioni. Davvero un colpo devastante inferto al sistema universitario che attualmente vede ben 78 atenei su 84 mostrare il segno meno in bilancio".

Per quanto riguarda le quattro Università marchigiane si prevede una riduzione di oltre il 3% del fondo a fronte di una media nazionale di poco più del 2%: Macerata avrà un taglio del 3,2 per cento, Urbino del 3,19 per cento, Camerino del 3,11 per cento e la Politecnica delle Marche del 3,06 per cento.

Un'enormità - denuncia la deputata dem - per il sistema universitario marchigiano. Una situazione come l'attuale mette a rischio il funzionamento delle università marchigiane e proprio per questo è' fondamentale un impegno comune di tutta la rappresentanza parlamentare marchigiana.

Manzi auspica "un impegno comune della Regione Marche e dei colleghi marchigiani di maggioranza per il recupero dei tagli perché è a rischio la tenuta del sistema universitario regionale. Tagliare il Ffo significa ridurre le spese per il personale e per il funzionamento delle università. Un colpo insostenibile per un sistema che già riceve finanziamenti molto inferiori al resto d'Europa. Mi auguro ci sia un sussulto di responsabilità".



