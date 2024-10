Ricci, cresce mobilità passiva Marche, serve invertire la rotta

"Nelle Marche aumenta ancora la mobilità passiva, cioè il numero di marchigiani che vanno a curarsi fuori regione perché da noi non trovano i servizi sanitari che meritano o perché le liste d'attesa sono troppo lunghe". Lo scrive in un post sociale l'europarlamentare del Pd Matteo Ricci.

"Dopo 4 anni le chiacchiere stanno a zero: - attacca l'esponente dem - la sanità marchigiana è peggiorata e servirà un lavoro enorme per invertire la rotta. Per fortuna nelle nostre strutture tanti medici ed operatori sanitari validissimi e appassionati sono pronti a dare una mano mettendo a disposizione le loro competenze. Ma serve una politica diversa che garantisca il diritto alla salute per tutti e renda le Marche più attrattive". "Un progetto nuovo, su cui l'alternativa di centrosinistra - conclude Ricci - dovrà lavorare tanto e bene, per realizzarlo al meglio. Le Marche possono essere una grande Regione, anche sulla sanità".



