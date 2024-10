Politiche giovanili, al via lavori tavolo continuativo

Si è riunito stamattina il primo incontro del tavolo continuativo delle Politiche Giovanili del comune di Ancona. "Teniamo fede a un impegno assunto dall'Amministrazione comunale di coinvolgere i giovani del nostro territorio nelle decisioni strategiche che li riguardano - sottolinea l'Assessore alle Politiche Giovanili, Marco Battino -. Il tavolo sarà uno strumento di discussione e confronto; la caratteristica di questo gruppo di lavoro continuativo è quella di essere molto operativo, dalla progettazione alla realizzazione di iniziative e interventi riguardanti la fascia più giovane della nostra cittadinanza". Fanno parte del tavolo continuativo enti, associazioni del terzo settore e soggetti del territorio aventi come principale finalità le attività rivolte a giovani fino a 35 anni, al fine di renderlo uno strumento privilegiato per sancire un collegamento permanente fra il Comune di Ancona e l'eterogeneo mondo, pubblico e privato, delle politiche giovanili.

I partecipanti al tavolo sono stati aggiornati da Battino sui percorsi conclusi e su quelli tuttora in corso, per fornire una panoramica completa sulle progettualità che l'Amministrazione comunale sta portando avanti.

Hanno partecipato all'incontro, in qualità di ospiti, anche i rappresentati tre sindacati Cigl, Cisl e Uil del territorio di Ancona. "Stamattina, fra gli altri, sono stati affrontati i temi della sicurezza sul lavoro e del lavoro giovanile, - continua l'Assessore - argomenti su cui continueremo a lavorare nelle prossime sedute, che avverranno con cadenza trimestrale".

Anche se il tavolo continuativo sarà convocato in via ordinaria ogni due o tre mesi, l'Amministrazione comunale ha dato disponibilità a istituire riunioni con cadenza più ravvicinata in occasione di particolari progettualità da mettere a sistema. L'ordine del giorno prevede, oltre alla costituzione del 'Tavolo di Coprogrammazione delle Politiche Giovanili', la definizione delle linee programmatiche che orienteranno l'attività del Tavolo e l'aggiornamento sui progetti in corso relativi alle politiche giovanili e alle iniziative in atto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA