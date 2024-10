Pd, inaccettabile licenziare 195 operai Giano Gruppo Fedrigoni

"Regione e governo si mobilitino per evitare il licenziamento di 195 operai fabrianesi". Così Anna Casini, capogruppo Pd Marche, in ordine alla vicenda del Gruppo Fedrigoni nel Fabrianese, in provincia di Ancona.

"Mandare a casa 195 addetti alla produzione di carta per ufficio è inaccettabile. - afferma - Adesso, in rincorsa, bisogna mettere in atto tutte le azioni possibili per tamponare una ferita già aperta in una terra in difficoltà: nel Fabrianese ci sono circa 3.700 disoccupati, di cui 2.400 over 45, e 900 di essi non percepiscono l'indennità mensile di disoccupazione Naspi".

"Conoscevamo le difficoltà del gruppo Fedrigoni grazie a un'interrogazione dei consiglieri Pd in Regione, - ricorda Casini - oggi purtroppo abbiamo la conferma di ciò che temevamo fortemente vista l'assoluta inerzia di regione e governo.

"Invece che inutili conferenze, Acquaroli e Meloni facciano funzionare la famosa filiera istituzionale e mettano in atto velocemente tutte le misure necessarie per una rimodulazione del piano industriale della società. - conclude la capogruppo dem - Ai lavoratori che rischiano di essere colpiti da questo assurdo provvedimento, va la nostra vicinanza così come la disponibilità a intraprendere tutti i percorsi politici e istituzionali che ritengono utili e opportuni".



