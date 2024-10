L'opera lirica "I Dimenticati" in scena al teatro Rossini

Al teatro Rossini di Pesaro, domenica 6 ottobre alle 11:00, va in scena la seconda stagione dell'opera lirica "I Dimenticati", tra le manifestazioni della città capitale italiana della cultura 2024. L'opera lirica in forma di cantata si propone come un'iniziativa di educazione finanziaria tramite la cultura e la musica, trattando il tema delle ineguaglianze socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione economico-finanziaria e dallo sfruttamento iniquo delle persone e del pianeta. Lo strumento suggerito nell'opera per contrastare le ineguaglianze viene identificato nel microcredito e del social business, quali strumenti di promozione umana e sociale.

L'opera è ambientata durante l'attuale crisi ecologica e sociale, si ispira alle parole di Papa Francesco e alle teorie del premio Nobel per la pace Mohamed Yunus. È stata composta dal maestro Stefano Bartolucci sul libretto dalla direttrice artistica del Yunus Social Business Centre (YSBC) dell'università di Urbino Carlo Bo e soprano interprete nell'opera del ruolo della "Guerriera" Felicia Bongiovanni e direttrice scientifica dello YSBC Urbino Elisabetta Righini.

Tra i cantanti si esibiranno anche nel ruolo dell'uomo di Dio il tenore Gianluca Pasolini, in quello de il Sapiente il baritono Davide Bartolucci e nel ruolo de L'astronauta il tenore Paolo Gabellini. L'opera sarà eseguita dall'orchestra sinfonica Raffaello di Pesaro diretta dal maestro Stefano Bartolucci e dal coro "I Cantori della Città Futura" diretta da G. Del Chierico.

Il progetto si inserisce nelle attività del centro Yunus di Urbino, di divulgazione artistica in collaborazione con imprese e istituzioni, per diffondere i valori umani dell'arte e della cultura nelle varie espressioni della vita economica e sociale, nella chiave dell'interdisciplinarietà.



