Generale Conforti in visita ai carabinieri Ascoli

Il generale di Brigata Nicola Conforti, comandante della Legione Carabinieri "Marche" ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli.

Accolto dal colonnello Domenico Barone nella caserma intitolata alla Medaglia d'Oro al valore Militare Sergio Piermanni, il generale Conforti ha incontrato una nutrita rappresentanza del personale in servizio nei reparti carabinieri della provincia de una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Alla presenza degli ufficiali, dei comandanti di Stazione e del personale dei vari ruoli, il comandante della Legione ha rivolto espressioni di riconoscenza e gratitudine per l'impegno nelle attività di contrasto a ogni forma di criminalità, evidenziando nel contempo l'importanza della prossimità al cittadino che si deve tradurre in una quotidiana opera di ascolto e rassicurazione. "Dobbiamo operare con dedizione sincera - ha sottolineato Conforti - con la piena consapevolezza della nostra missione votata al servizio delle comunità. Solo così potremo continuare a essere affidabili agli occhi dei cittadini, alimentando il bene più prezioso della nazione: la fiducia nelle istituzioni".

Il Generale Conforti ha altresì incontrato, sempre nel corso della mattinata, il prefetto Sante Copponi, il procuratore Capo della Procura Umberto Monti e il sindaco Marco Fioravanti.





