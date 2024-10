Gemmato, segno più in Finanziaria per fondo sanitario

Anche quest'anno ci sarà "un segno più importante" in Finanziaria al fondo sanitario nazionale. Ne è convinto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato oggi ad Ancona per partecipare a "Sanità Marche: visione e percorso", primo dei 52 eventi Extra G7 Salute che precedono e seguiranno il G7 Salute che si svolgerà in varie location nel capoluogo marchigiano con i sette ministri.

"Al governo le Regioni chiedono un impegno maggiore sempre dal punto di vista economico - ha ricordato - e questo governo nei primi 24 mesi e due finanziarie lo ha fatto: quest'anno sono stati impostati ulteriori 4 miliardi nel bilancio per il Fondo Sanitario Nazionale. Noi siamo convinti - ha aggiunto - che anche in questa finanziaria, seppur nelle ristrettezze, un segno più importante verrà dato al fondo, perché per curare la popolazione italiana, che invecchia, c'è bisogno sempre di maggiori risorse".

Il G7 Salute ad Ancona sarà un'occasione anche per confrontarsi con altri Paesi. "Innanzitutto, dopo aver fatto un'analisi critica - ha detto Gemmato - vorrei ricordare che il nostro sistema sanitario nazionale pubblico, Fonte Bloomberg, è al quarto posto al mondo come servizio sanitario nazionale, è un valore che dobbiamo difendere". "Il ministro Schillaci, il governo Meloni - ha affermato il sottosegretario - hanno scelto Ancona come luogo fisico dove sviluppare questi ragionamenti perché in questa Regione le performance sanitarie dopo il Covid sono notevolmente migliorate e abbiamo dato un segno in più anche sulle liste d'attesa, oltre che in termini di bilancio.

Riteniamo che la Regione Marche, così come tutta l'Italia, - ha concluso - possono offrire una prospettiva ed i suggerimenti a tutto il mondo".



