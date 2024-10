G7 Salute: servizi pubblici e comunicazione per residenti Archi

Poiché la zona maggiormente interessata dalle misure per la sicurezza nei tre giorni del G7 Salute è la zona degli Archi, in stretto contatto con la Mole Vanvitelliana sede del vertice interministeriale, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di rafforzare la comunicazione ai cittadini prevedendo anche alcune iniziative capaci di raggiungere con le informazioni necessarie le diverse comunità presenti nel quartiere.

"In collaborazione con l'associazione Arcopolis, che ringrazio molto per la consueta disponibilità dimostrata rispetto alle iniziative che riguardano il rione e mirano ad agevolare l'inclusione di tutti i cittadini - spiega l'assessore ai Servizi sociali Manuela Caucci - stiamo mettendo a punto alcune modalità che consentano la diffusione di tutte le informazioni necessarie riguardo alla viabilità pedonale e veicolare, al servizio di trasporto pubblico e alla gestione dei rifiuti che subiranno modifiche temporanee, al rilascio dei pass e alle modalità di controllo degli accessi per i residenti e per i non residenti".

Attraverso diversi mezzi di comunicazione e informazione (dalle comunicazioni whatsapp all'affissione di volantini informativi in diverse lingue), saranno dunque affrontate tutte le tematiche principali relative alla fruizione dei servizi, già comunicate dall'Amministrazione sia a mezzo stampa, sia attraverso i canali istituzionali dell'Ente.

In particolare in via Marconi nei tre giorni del G7 non circoleranno gli autobus e in tutta la zona degli Archi i contenitori per la raccolta dei rifiuti saranno delocalizzati per ragioni di sicurezza.



