Biblioteca San Girolamo a Urbino sarà aperta fino alle 22

L'università di Urbino (Uniurb) ha presentato il piano di estensione dell'orario di apertura della biblioteca San Girolamo a Urbino, in via san Girolamo 8, che rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:30 fino alle 22:00 e il sabato dalle 8:30 alle 13:30."Abbiamo voluto accogliere una precisa richiesta di studentesse e studenti, e mettendo a disposizione le risorse economiche necessarie alla realizzazione dell'apertura serale - ha affermato il prorettore vicario, Vieri Fusi - quest'apertura sarà un grande vantaggio non solo per gli allievi e le allieve Uniurb, ma per tutta la cittadinanza".

"L'apertura della Biblioteca San Girolamo fino alle 22.00 - dice Giulia Volponi, vicesindaco di Urbino - è una scelta che dimostra attenzione alle esigenze di studio e ai luoghi di aggregazione e di condivisione per tutta la città" .Tanti gli studenti presenti per l'evento che ha annunciato questa novità e che, come fa notare Marcella Peruzzi, responsabile del settore biblioteche di Ateneo, testimonia "quanto per loro sia un'esigenza sentita quella di avere spazi aperti negli orari serali" soprattutto poiché presso la biblioteca "sono state allestite due postazioni di autoprestito in modo tale che l'utente sia autonomo nella fruizione di una parte dei servizi bibliotecari" e inoltre già si pensa a "ulteriori iniziative che consentiranno nuove occasioni di incontro e di offerta culturale per l'Università e per la città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA