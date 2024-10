Ammonito continua a minacciare anziana madre, allontanato

Su di lui pesava già un ammonimento del questore Luigi Di Clemente per maltrattamenti in famiglia ma ha continuato a minacciare l'anziana madre. Così, per un uomo di 40 anni di Porto San Giorgio (Fermo), è scattato l'allontanamento da casa senza potervi rientrare a meno che non venga autorizzato dal giudice.

A seguito dell'istruttoria della questura di Fermo, il gip del Tribunale di Fermo, il 17 settembre scorso ha, infatti, emesso una misura cautelare a carico di un quarantenne di Porto San Giorgio, a seguito della reiterazione di condotte moleste e minacce rientranti nella fattispecie dei maltrattamenti in famiglia, a danno della madre.

L'anziana ha infatti riferito agli agenti che suo figlio, nonostante l'ammonimento del Questore, notificato pochi mesi prima, ha continuato con insistenza a richiederle denaro per l'acquisto di stupefacenti e di tabacco. Ai rifiuti della donna seguivano da parte del figlio scatti d'ira con minacce e danneggiamenti di alcuni oggetti dell'abitazione. Alla denuncia ha dato seguito la squadra mobile che è riuscita a documentare i ripetuti atteggiamenti vessatori dell'uomo nei confronti della madre, come riscontrato anche da alcuni vicini e da una parente.

E così per l'uomo è scattata una misura cautelare il cui effetto principale è stato quello "di lasciare la casa familiare e di non farvi rientro senza l'autorizzazione del giudice".



