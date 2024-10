++ Fedrigoni annuncia chiusura Giano,195 lavoratori a rischio ++

Fedrigoni annuncia l'uscita dal business dell'ufficio, ma conferma la volontà di continuare a investire sulle Marche e sulla crescita del brand Fabriano (Ancona) a livello globale. Previsto l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 195 addetti alla produzione di carta per l'ufficio, manutenzione e gestione di materiali e spedizioni dello stabilimento di Fabriano, l'unità di trasformazione del vicino sito di Rocchetta, e gli impiegati di Giano, società che sarà dismessa da 1 gennaio 2025. L'ha comunicato l'AD Marco Nespolo ai sindacati durante la riunione in corso a Fabriano.



