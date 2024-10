Università Camerino al First UzbeK-Italian educational forum

Anche l'Università di Camerino ha preso parte nei giorni scorsi al "First UzbeK-Italian educational forum", il primo forum dei Rettori delle Università italiane e delle Università dell'Uzbekistan, organizzato dalla CRUI-Conferenza dei rettori delle Università Italiane, alla presenza dei Ministri dell'Università e della Ricerca dei due Paesi, Anna Maria Bernini e Kongratbay Sharipov.

La delegazione Unicam, guidata dal professore Emanuele Tondi, Prorettore vicario con delega all'Internazionalizzazione, ha incontrato direttori di dipartimento e colleghi degli atenei uzbeki Tashkent State Technical University, Tashkent Institute of Chemical Technology e Samarkand University, oltre ai docenti e visitare i laboratori della University of International Business e della Al-Farabi Kazakh National University. "Gli atenei kazaki ed uzbeki che abbiamo visitato sono nostri partner in un progetto Erasmus+, che consentirà la mobilità di studentesse e studenti, così come del personale universitario, e ci permetterà di rendere sempre più internazionale l'Università di Camerino", il commento di Tondi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA