Torna in carcere 35enne già arrestato nel 2023

Torna in carcere un 35enne di origini romene già arrestato nel gennaio 2023 per aver causato lesioni gravissime al volto di un coetaneo, in concorso con un italiano deferito alla Procura in stato di libertà.

All'epoca dei fatti l'attività investigativa aveva fatto scattare un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Ancona, sostituita nel giugno 2024 con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, da scontarsi fino al termine della pena prevista per il 4 giugno 2026 ma successivamente ridotta al 6 marzo 2026. Ieri, in ossequio a quanto disposto dall'ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, gli agenti della Squadra Mobile dorica hanno raggiunto l'uomo nella sua abitazione dove si trovava in regime di arresti domiciliari e lo hanno ricondotto in carcere a Montacuto dove dovrà espiare la pena residua fino al 6 marzo 2026.

I fatti risalgono alla sera dell'8 gennaio 2023 quando l'indagato, dopo una discussione animata iniziata per futili motivi all'interno di un esercizio pubblico di Ancona, spezzava una bottiglia di vetro per poi utilizzarla contro il volto della vittima, provocandole lesioni personali gravissime, con un'ampia ferita alla guancia sinistra, con un referto di 61 giorni.

L'aggressore, prima di utilizzare la bottiglia spezzata sul volto della vittima, lo aveva minacciato anche con una pistola con la complicità di un complice italiano identificato dagli investigatori e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per concorso in lesioni aggravate perché, nella medesima circostanza, d'intesa con l'arrestato, brandiva contro la vittima un coltello con lama lunga circa 10/20 cm.

Contestualmente all'esecuzione all'epoca dei fatti della misura custodiale in carcere, personale investigativo ha eseguito due perquisizioni delegate dall'Autorità Giudiziaria a carico degli indagati, che permettevano di rinvenire a casa del complice italiano, un coltello corrispondente a quello utilizzato per intimidire la vittima.



