Sorpreso con metal detector in area archeologica, denunciato

Sorpreso con il metal detector in un'area archeologica protetta: la via Forum Sempronii di Fossombrone (Pesaro Urbino). Il 28enne è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Urbino e ora dovrà rispondere di ricerche archeologiche non autorizzate, furto di beni culturali nonché di distruzione di beni culturali. In più, rischia una pesante sanzione amministrativa per aver distrutto, con la sua attività di scavo, la stratigrafia in cui giacevano i beni archeologici di cui ha illecitamente cercato di impossessarsi.

I fatti sono avvenuti lo scorso 30 settembre, quando i carabinieri della Stazione di Fossombrone e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona hanno sorpreso il 28enne e rinvenuto numerose monete e altri frammenti in metallo e ceramica, illecitamente detenute dal giovane. Altri beni dello stesso tipo sono stati poi di seguito rinvenuti anche nella sua abitazione, verosimilmente frutto di altre analoghe battute.

Tutti i beni archeologici recuperati dai Carabinieri sono stati posti sotto sequestro, insieme agli strumenti utilizzati dalla persona indagata per individuarli e scavare alla loro ricerca.





