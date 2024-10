Sequestrati oltre 2.400 articoli contraffatti e insicuri per la salute dei consumatori indebitamente esposti in vendita. Ad effettuare l'operazione, i finanzieri della Tenenza di Porto Recanati. Le attività svolte hanno permesso di denunciare a piede libero alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Macerata ed Ancona per commercio di prodotti con segni falsi e mendaci, il titolare di una ditta individuale con due punti vendita, dedito al commercio di abbigliamento e articoli vari, che esponeva per la vendita numerosi prodotti, tra cui carte da gioco collezionabili e giocattoli di vario genere, destinati prevalentemente a un'ampia platea di consumatori minorenni, verosimilmente contraffatti o privi delle etichettature ed informazioni minime previste dal Codice del Consumo o del marchio di conformità europea CE. Inoltre, viste le violazioni in materia di sicurezza dei prodotti, si è proceduto a segnalare il responsabile alla Camera di Commercio di riferimento per i provvedimenti di competenza.



