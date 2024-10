Primi 100 giorni amministrazione Pepa, sognando l'Università

"Apertura, velocità, concretezza". Queste le parole utilizzate dal sindaco di Recanati (Macerata), Emanuele Pepa, per spiegare il "cambio di rotta", avvenuto nei 100 giorni della sua Amministrazione. "Tra le cose fondamentali che vorrei sottolineare - dice Pepa - c'è senza dubbio l'approccio nuovo con la cittadinanza: aver aperto il Palazzo Comunale, la casa dei Recanatesi, alle esigenze della comunità, ha significato un deciso cambio di passo verso la definizione e risoluzione delle problematiche della città".

Alla presenza di tutta la Giunta, Pepa ha parlato anche del sogno: portare nella città leopardiana una sede universitaria, "una visione che abbiamo da molto tempo, lavoreremo a pieno ritmo per poterla realizzare". Quindi, l'elenco di ciò che è stato fatto: Ztl semplificata e modificata; interventi sul decoro urbano, con i fondi stanziati per la riqualificazione delle Mura e, parallelamente, iniziano i lavori per la nuova ricostruzione della scuola in zona palazzetto dello sport.

Alla conferenza stampa erano presenti tutti gli Assessori: Roberto Bartomeoli, Sabrina Bertini, Maurizio Paoletti, Emanuela Pergolesi ed Ettore Pelati, insieme al Presidente del Consiglio comunale Benito Mariani, i quali hanno rimarcato - ciascuno per il suo ruolo - i successi già ottenuti in questi tre mesi di Amministrazione Pepa e gli stanziamenti previsti per i prossimi interventi da completare nei prossimi 5 anni. "Questa giunta guarda al futuro, al lavoro che porteremo avanti negli anni a venire - ha concluso Pepa, aggiungendo una nota personale: "Ringrazio la mia famiglia per essermi stata vicina in un momento di passaggio così importante per me. C'è tanto lavoro da fare e siamo pronti a portarlo a termine".



