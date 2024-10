Nel 2003 record di utenti assistiti dalla Lega del Filo d'Oro

Aumento degli utenti seguiti, delle attività realizzate, dei progetti completati e avviati, ma anche crescita dell'organico e del numero dei volontari, oltre che dei fondi raccolti. I risultati emersi dal Bilancio sociale 2023 della Fondazione Lega del Filo d'oro Ets, che ha la sua sede principale a Osimo (Ancona), presentato ieri presso l'Università degli Studi di Milano, mostrano un anno di ulteriore sviluppo, con crescita costante in tutti i settori.

Nel 2023 sono state 1230 le persone sordocieche e pluriminorate sensoriali assistite, che hanno beneficiato dei servizi con interventi diagnostici, educativo-riabilitativi e socio-educativi. Un aumento del 9% sul 2022 (31% rispetto ai numeri pre-pandemia). Si tratta del numero più alto di utenti mai registrato, suddivisi in tutti i servizi dell'ente: 145 per il centro diagnostico (+19%), 341 per i 5 centri residenziali sul territorio nazionale (+5%), 848 per i servizi e le sedi territoriali (+12%). Una collaborazione con oltre mille enti, di cui 677 coinvolti in modo continuativo, in coerenza con il Piano di miglioramento della Fondazione, che prevede maggiori investimenti territoriali. Il rapporto operatori/utenti arriva fino a 2,4 per ogni ospite, numero superiore agli standard normativi.

L'organico è cresciuto in tutte le sedi: 728 dipendenti totali, +6,7% rispetto al 2022. Aumento del 25% per i volontari attivi, 580 nel 2023, che hanno donato 48.367 ore (+53% sul 2022). Lo scorso anno le donazioni private hanno contribuito alla copertura dell'85% delle spese sostenute dall'ente, un aumento di fondi del 24% sul 2022. "Il nostro impegno", dichiara Rossano Bartoli, presidente della Fondazione, che a fine 2024 festeggerà il 64/o anniversario, "è fornire risposte concrete ai bisogni di un numero sempre maggiore di persone e delle loro famiglie". I risultati "ci riempiono d'orgoglio, ma ci spingono anche a guardare avanti, con nuove sfide da affrontare".

Il 2023 ha visto l'inaugurazione del secondo lotto del Centro nazionale a Osimo, e la Fondazione prosegue il suo percorso sul territorio lavorando alla realizzazione di un Centro residenziale e diurno nel Lazio e due nuove sedi territoriali in Sardegna e Calabria. Con quella inaugurata recentemente in Abruzzo, oggi l'ente è presente in 11 regioni.



