Ancora piogge e temporali, allerta arancione su centro nord Marche

- Allerta arancione, idraulica e idrogeologica sul centro-nord delle Marche, per la giornata di domani secondo il bollettino della Protezione civile.

Previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, più abbondanti nel settore centro settentrionale della regione dove le cumulate potranno risultare puntualmente elevate.

Date le condizioni medie di saturazione dei suoli, si prevedono criticità idrogeologiche diffuse e innalzamenti significativi del reticolo idrografico, in particolare nella porzione centro settentrionale nella seconda parte della giornata di giovedì.

L'allerta arancione prevista per domani fa scattare anche ad Ancona, oltre che a Senigallia, e Falconara Marittina e Fano, la chiusura precauzionale delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, università (relativamente alla sola attività didattica) e nidi d’infanzia inclusi, fatta salva la facoltà da parte dei singoli dirigenti e/o responsabili di autorizzare l’ingresso degli operatori necessari alle operazioni per il normale e sicuro riavvio delle attività didattiche; la chiusura dei parchi urbani, il divieto di accesso a parchi e giardini pubblici non recintati, la chiusura dei cimiteri comunali, consistente nella sospensione delle operazioni cimiteriali e nell'impossibilità di ingresso a qualunque titolo da parte dell'utenza esterna, fatta salva la possibilità, in caso di necessità, di trasportare feretri e/o urne cinerarie per il deposito presso la Sala del Commiato del Cimitero di Tavernelle da parte del personale di Ancona Servizi S.p.a.Si raccomanda a tutta la popolazione di limitare, per quanto possibile, gli spostamenti durante l’emergenza meteorologica esclusivamente per quanto strettamente necessario.

“Ci scusiamo per il disagio con i cittadini ma alla luce del bollettino meteo abbiamo fatto questa valutazione anche a seguito di quanto accaduto recentemente. Meglio un po' più di prudenza che dover affrontare situazioni di maggiori disagio. Il COC è comunque pronto ad intervenire in caso di necessità con il personale della Protezione Civile” ha affermato il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile, Giovanni Zinni.

Si allunga la lista dei comuni che dispongono la chiusura delle scuole. Anche a Jesi domani - giovedì 3 ottobre- resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. È disposta altresì la chiusura degli impianti sportivi, dei parchi cittadini e dei cimiteri. Tenuto conto che sono attese precipitazioni diffuse ed insistenti con forti criticità idrogeologiche, si invitano i cittadini ad uscire solo in caso di assoluta necessità.

Polizia locale e tecnici comunali monitoreranno la situazione fin dalle prime ore della mattinata, provvedendo a limitare la circolazione laddove si rendesse necessario.

Scuole chiuse anche a Montemarciano, Trecastelli, Corinaldo, Castelleone di Suasa, Ostra e Ostra Vetere (Ancona), così come a Mondolfo (Pesaro Urbino).

Regolarmente aperte ad Arcevia e Barbara (Ancona)

Maltempo:allerta arancione su Veneto, E-R,Toscana, Marche,Umbria

Un'intensa perturbazione, di origine atlantica, porterà, dalle prime ore di domani, giovedì 3 ottobre un nuovo diffuso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge e temporali su gran parte del centro-nord del Paese, in successiva estensione a parte del sud. Inoltre, la ventilazione tenderà a rinforzare, nella seconda parte della giornata, su alto Adriatico, aree appenniniche e Sardegna, contribuendo ad un deciso calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 3 ottobre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e su Abruzzo e Molise, specie settori occidentali, in successiva estensione a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 3 ottobre, allerta arancione su parte di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche e sull'intero territorio dell'Umbria. Allerta gialla su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo, sull'intero territorio di Lazio, Molise, Campania e Puglia e su parte di Sardegna e Basilicata.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA