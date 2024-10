Remote Pesaro, alla scoperta della città attraverso l'IA

Dal 3 al 16 ottobre si terrà Remote Pesaro, l'ultimo dei cinque grandi eventi di Pesaro 2024 capitale italiana della cultura, che attraverso l'intelligenza artificiale permetterà di esplorare le vie della città e i suoi luoghi più caratteristici. Permetterà a chiunque di scoprire Pesaro, trattandosi di un progetto totalmente inclusivo adatto anche per persone sorde o ipoudenti (Livello base di accessibilità), cieche o ipovedenti (Livello medio di accessibilità), con disabilità motoria o ridotta mobilità (Livello eccellente di accessibilità) e persone in condizioni di autismo (Livello medio di accessibilità).

Si tratta di un progetto di Rimini Protokoll firmato Amat con special partner Adecco. Saranno 12 appuntamenti, unO al giorno dal 3 al 16 ottobre (escluse le domeniche). Sono previste repliche in lingua inglese venerdì 4, mercoledì 9 e venerdì 11 ottobre, il percorso dura circa 110 minuti, il luogo di partenza è via Giovanni Mirabelli 13 a Pesaro (ingresso Cimitero Centrale San Decenzio), orario di inizio ore 17:00 (è consigliato presentarsi alla partenza 15 minuti prima).

L'evento si inserisce all'interno della cornice di Remote "X", un progetto che indaga il rapporto tra l'intelligenza artificiale e la prevedibilità umana per interrogarsi su come vengano prese le decisioni collettive quando si è guidati da un algoritmo. L'evento vede coinvolti infatti gruppi di 40 persone che si osservano a vicenda e prendono decisioni individuali rimanendo sempre parte di un gruppo. Lungo il percorso, registrazioni binaurali e musiche cinematografiche forniscono la colonna sonora del paesaggio urbano e il viaggio attraverso la città che si trasforma sempre di più in un film collettivo.





