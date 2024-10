Premio letterario in memoria a don Mario Ferracuti

Prima edizione del premio letterario 'Ogni oltre confine', omaggio a don Mario Ferracuti.

E' stata presentata oggi nella sala Lussu di Altidona (Fermo).

Il premio è promosso dall'associazione culturale La Decima presieduta da Paola Pieragostini, in collaborazione con l'istituto "Armando Curcio Editore" e Alfredo Rapetti Mogol, in arte Cheope. Il premio, di caratura nazionale, è rivolto agli autori di opere inedite che rientrano nelle categorie di narrativa, poesia e miglior testo 'Parole in musica'.

Il concorso si svolge in due fasi complementari: una di selezione online in scadenza il 15 novembre, e una in presenza con la cerimonia di premiazione dei semifinalisti e finalisti, in programma al teatro comunale di Altidona, sabato 23 novembre alle 21. Il premio riconosce la sottoscrizione del contratto editoriale con Curcio, assegnata ai vincitori della categoria Narrativa e Poesia, e l'iscrizione ad una masterclass professionale presso il Cet (Accademia Mogol) al vincitore del miglior testo "Parole in musica".

Coinvolti nella rassegna, i Comuni di Altidona (insignita del riconoscimento ministeriale 'Città che legge') Grottazzolina (città natia di don Mario Ferracuti) i cui sindaci Giuliana Porrà e Alberto Antognozzi erano presenti alla conferenza stampa. Con loro, in collegamento dal palazzo regionale, il presidente del consiglio della regione Marche Dino Latini.





