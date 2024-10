G7 ad Ancona, le limitazioni alla viabilità per la sicurezza

La riunione ministeriale G7 Salute che si svolgerà ad Ancona dal 9 all'11 ottobre 2024, con la presenza dei Ministri e delle relative delegazioni dei diversi Paesi, rappresenta una "vetrina mondiale, e conseguentemente impone l'adozione di un dispositivo di ordine pubblico che contemperi le esigenze di sicurezza con quelle di fruibilità dei servizi cittadini". Lo evidenzia il Comune in una nota.

Al centro dei provvedimenti per la sicurezza, "il divieto di transito e sosta riguarderà la direttrice che da via Marconi, all'altezza del bypass, arriva fino a Piazza Dante. Tutti i percorsi alternativi per raggiungere le zone centrali sono percorribili". "Saranno dunque garantite - fa sapere il Comune - aree di massima sicurezza e zone di rispetto, che, esclusivamente nelle giornate del G7 Salute e in parte nelle ore precedenti, comporteranno limitazioni alla circolazione e all'esercizio delle attività commerciali che si trovano nei luoghi o nelle vicinanze dei luoghi interessati dalle riunioni ministeriali".

La Mole Vanvitelliana sarà il luogo di svolgimento del vertice e dove, quindi, tutte le attività saranno limitate o vincolate. Il presidio fisso degli ingressi della Mole h24 (lato Mandracchio e lato Porta Pia) "avrà inizio dal pomeriggio di martedì 8 ottobre, dopo le operazioni di bonifica, e proseguirà fino a fine dei lavori. Dopo la bonifica sarà chiusa la darsena e sgombrato dalle imbarcazioni il canale a mare, con lo specchio acqueo vigilato h24. L'ingresso lato Porta Pia resterà chiuso.

L'area portuale del Mandracchio sarà chiusa e transennata, dal distributore di carburante fino al limite del parcheggio San Martino".

"La rotatoria dell'Àncora sarà chiusa dalle 7 alle 21 di mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, dalle 7 alle 15 di venerdì 11.

Nelle restanti fasce orarie l'accesso sarà consentito solo alle persone autorizzate, che saranno controllate dalle forze dell'ordine". Mentre "nell'area di parcheggio Cnr nei pressi della Fiera della Pesca sarà attivato un presidio anche per l'eventuale accesso nella fascia serale/notturna dei proprietari delle imbarcazioni ormeggiate".

"Archi zona di massima sicurezza". "Le limitazioni più ampie saranno nella zona degli Archi, individuata come area di massima sicurezza: sono valide dalle ore 7 di mercoledì 9 ottobre fino al pomeriggio di venerdì 11 ottobre, attorno alle 15, e comunque quando tutti i ministri e le delegazioni avranno lasciato la città". "La viabilità dell'area di massima sicurezza, corrispondente al blocco di via Marconi, che costeggia il quartiere degli Archi, sarà interdetta.

A inizio Archi, all'altezza della farmacia, sarà attivato un blocco presidiato h24 e tutta via Marconi sarà transennata sui due lati e presidiata. Per consentire il transito a residenti e autorizzati sotto gli Archi sarà disposto un blocco filtro in corrispondenza di via Fornaci comunali, che sarà accessibile da via Mamiani".

"Non sarà consentito l'attraversamento ma solo il transito pedonale sotto gli Archi, cioè nel lato dispari di via Marconi, e lungo il marciapiede del lato pari della via, delimitato da transenne fino all'ingresso del porto. Le intersezioni con piazza del Crocifisso e via Vasari saranno interdette".

Via XXIX Settembre La circolazione sarà rideterminata: sarà consentito il transito lungo via XXIX Settembre solo nella corsia verso mare in direzione galleria San Martino-piazza Pertini.

Via Rupi di via XXIX Settembre Sarà chiusa al traffico e sarà vietata la sosta. La scalinata che collega via Rupi con via XXIX Settembre dovrà essere utilizzata dai residenti per lo spostamento pedonale. La scala che da via XXIX Settembre conduce al See Port sarà chiusa.

Via Mamiani e by pass stradale percorribili I residenti della zona potranno percorrere via Mamiani per raggiungere i luoghi di interesse e potranno uscire percorrendo il by pass stradale verso centro-stazione, Zipa, via Flaminia.

Sosta Per la sosta dei veicoli dei residenti sarà reso disponibile il parcheggio scambiatore degli Archi gratuitamente. Il parcheggio Traiano, destinato ai residenti e non, che sarà presidiato h24.

Poiché giovedì 10 la circolazione veicolare su via XXIX Settembre in direzione centro è sospesa, il parcheggio Traiano sarà accessibile in questa giornata fino alle 15, con uscita senza limitazioni in direzione Galleria San Martino.

Via della loggia, varco della Repubblica e Porto antico Saranno previsti due blocchi filtro in largo della Dogana - piazza Santa Maria e piazza Dante (per controllo residenti e autorizzati all'accesso in via Saffi e vicolo Foschi).

Al Porto antico la Portella Santa Maria sarà chiusa e il varco di San Primiano sarà presidiato. I pescherecci sono stati informati dalla Capitaneria di Porto del fermo delle attività nelle giornate della riunione ministeriale e della possibilità di recuperare le giornate di pesca. Mercoledì 9, tra le 21 e le 7 del mattino, previsto l’arrivo di due navi con metà carico. Operatori portuali e i dipendenti Fincantieri potranno accedere e uscire dal porto attraverso il varco della Repubblica, tra le 8,30 e le 19,30, fatta eccezione per giovedì 10 ottobre, quando si svolgerà un evento alle Muse. Gli studenti, il personale docente e Ata dell’Istituto Nautico dovranno accedere alla scuola a piedi, entrando dal varco Vittorio Emanuele.

Teatro delle Muse area di massima sicurezza il 10 ottobre In questa giornata, a partire dalle 16, sarà interdetta l'area intorno alle Muse per uno spettacolo a cui presenzieranno i partecipanti al Vertice. Il varco della Repubblica sarà interdetto al transito veicolare e pedonale dalle ore 15.

È dunque prevista l'uscita degli operai Fincantieri dal varco stesso entro le ore 14,30-15. Per consentire il deflusso dei circa 2000 operai nei tempi richiesti, giovedì 10 Fincantieri ha previsto un unico turno lavorativo, dalle 6 alle 14. Il garage RAI di via della Loggia rimarrà chiuso dalle 14 alle 24 di giovedì 10.

Nel pomeriggio di giovedì 10 anche i garage privati di via Saffi saranno chiusi.

Analogamente, il parcheggio pubblico di via Cialdini dovrà osservare la chiusura dalle ore 14 alle ore 24 di giovedì 10.

"Dovranno cessare inoltre l'attività e chiudere entro e non oltre le ore 13 i pubblici esercizi e tutte le attività commerciali in sede fissa e su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, nell'area che comprende scalo Vittorio Emanuele, piazza della Repubblica, via della Loggia e via Gramsci, corsi Garibaldi e Mazzini nel tratto compreso tra l'intersezione con via Lata e piazza della Repubblica, via del Traffico a partire dall'intersezione con via Astagno fino allo sbocco su corso Garibaldi in direzione piazza della Repubblica, corso Stamira nel tratto compreso tra l'intersezione con via Astagno e piazza Kennedy. Negli altri giorni di vertice ministeriale, il 9 ottobre e la mattina dell’11, lo svolgimento dell’attività sarà regolare". In tutta l’area sarà disposto il divieto di sosta dei veicoli e saranno rimossi e spostati i cassonetti dei rifiuti. Gli invitati e i residenti potranno accedere attraverso un pre-filtraggio lungo corso Stamira, all’altezza di via Podesti. Successivamente percorreranno un varco di filtraggio attivato lungo corso Garibaldi all’altezza di via Lata.

Portonovo

Due blocchi filtro saranno posizionati nella rotatoria di accesso a Portonovo e all’inizio dello stradello di Mezzavalle. Mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre a Portonovo i ristoranti potranno essere aperti a pranzo e chiusi a cena. Venerdì 11 è prevista la chiusura per il pranzo, mentre a cena si potrà procedere con le regolari aperture. I pubblici esercizi di Portonovo, dunque, nelle giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre dovranno restare chiusi a partire dalle ore 17 e nella giornata di venerdì 11 dovranno restare chiusi fino alle ore 17. In tutta l’area contigua all’accesso a Mezzavalle sarà disposto il divieto di sosta dei veicoli, con rimozione e spostamento dei cassonetti dei rifiuti e dei dispositivi per la raccolta dei materiali riciclabili.





