Cane cade in dirupo 50 metri, recuperato dai vigili del fuoco

Intorno alle 19.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in frazione Colonnata Alta di Ascoli Piceno per il recupero di un cane di razza hovawart che era scivolato in un dirupo di circa 50 metri. Una volta individuato l'animale, i proprietari hanno richiesto l'intervento dei pompieri che con tecniche Saf (speleo - alpino - fluviale) si sono calati nel burrone attraverso una folta vegetazione e lo hanno raggiunto trovandolo adagiato nella tana di un cinghiale. Dopo il recupero, l'animale è stato riportato in superficie dove ad attenderlo oltre ai proprietari era presente un veterinario per controllare il suo stato di salute.



