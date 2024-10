Bozzetto Cooperativa Piccolo Principe sarà su biglietti lotteria

Un bozzetto intitolato "Danzando a pelo d'acqua" realizzato da una ragazza ospite del centro ergoterapico Arianuova, verrà riprodotto sui biglietti della lotteria Italia la cui edizione corrente è dedicata al tema "Disabilità e Arte". Per la prima volta, quest'anno, la Cooperativa sociale Onlus "Il Piccolo Principe" di Ancona, che ospita laboratori artistici per i disabili, ha partecipato al concorso "Disegniamo la fortuna", promosso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm). Il concorso nazionale ogni anno seleziona grafiche da inserire sui biglietti della Lotteria Italia e l'edizione corrente è dedicata al tema "Disabilità e Arte".

La cooperativa ha proposto ben cinque opere realizzate dai ragazzi del centro ergoterapico Arianuova. La loro creatività è stata premiata: il bozzetto "Danzando a pelo d'acqua" di Costanza Giorgini sarà riprodotto sui biglietti della lotteria.

Costanza, accompagnata da una rappresentanza de Il Piccolo Principe, è attesa a Roma il 3 ottobre, nella sede dell'Adm, per la cerimonia ufficiale di premiazione.

Chi ha già avuto modo di visitare il centro Arianuova conosce bene lo stile delle "Bambole di Costy", espressione della sua multiforme inventiva: semplici, lineari, estremamente moderne, hanno un carattere e una linea originale, ironica e all'avanguardia. La Onlus dorica quest'anno aveva già deciso di raffigurare una delle "Bambole" nel proprio volantino promozionale per il 5x1000.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA