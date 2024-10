All'Ast Ascoli 17 ecografi palmari per medici aree interne

Diciassette ecografi palmari sono stati consegnati stamani ai medici di medicina generale della Ast di Ascoli Piceno che prestano assistenza primaria negli ambulatori di altrettanti comuni delle aree interne del Piceno. La consegna è avvenuta questa mattina, all'ospedale 'Mazzoni', per mano del direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Nicoletta Natalini, e alla presenza del direttore sociosanitario dell'Ast di Ascoli, Sonia Carla Cicero, del presidente dell'Unione montana del Tronto e Valfluvione, Giuseppe Amici, e della direttrice del distretto sanitario di Ascoli, Giovanna Picciotti.

Per un costo di 3.100 euro ciascuno, i 17 ecografi palmari sono stati acquistati dall'Ast di Ascoli con i finanziamenti dell' 'Accordo di programma quadro - Area interna Ascoli Piceno' di cui ente capofila è l'Unione montana del Tronto e Valfluvione e con cui l'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha stipulato una convenzione per la realizzazione dei diversi interventi previsti nell'accordo stesso.

"Sono aree che richiedono particolare attenzione e investimenti economici per colmare il gap dovuto anche a causa dello spopolamento e della difficoltà di garantire servizi alla popolazione residente" ha detto la dottoressa Natalini nel corso della conferenza stampa.

La Regione Marche, con Dgr 1308/2014, ha individuato le proprie tre aree interne nei territori nominati 'Appennino basso pesarese e anconetano', 'Macerata' e 'Ascoli Piceno' e con Dgr 1126/2014 ha approvato le 'Modalità di attuazione strategia nazionale nella programmazione Marche e individuazione dell'area pilota'. L'area pilota 'Ascoli Piceno' risulta composta dai seguenti 17 comuni: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Carassai, Castignano, Comunanza, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Appignano del Tronto e Venarotta.



