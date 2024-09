Traffico illegale di auto, denunciato autotrasportatore

Trasportava automobili rubate, autotrasportatore denunciato all'Autorità Giudiziaria per ricettazione, le autovetture sono state sottoposte a sequestro.

Un secondo autista di Tir denunciato per violazioni al codice della strada. La scoperta del traffico illegale di autovetture è avvenuta grazie ai controlli di vigilanza notturna della Polizia Stradale di Macerata, che nella zona di Porto Recanati hanno intercettato il conducente di un autotreno, tipo bisarca, che trasportava alcuni veicoli con targa italiana diretti in Romania.

Gli agenti, insospettiti da alcuni atteggiamenti del conducente, hanno approfondito le verifiche documentali sui veicoli trasportati e sulla persona, scoprendo che un'auto risultava rubata (con denuncia per appropriazione indebita), e un'altra risultava sottoposta a fermo amministrativo fiscale.

Durante altri controlli sempre in provincia di Macerata gli agenti della polizia stradale hanno fermato il conducente di un auto-articolato che, privo dei documenti di riconoscimento, ha fornito false generalità. Gli agenti hanno quindi approfondito con accertamenti sull'autista appurandone la vera identità. E' poi emerso che l'autista aveva mentito sulla sua identità per sforare nelle ore di guida. Circostanza che - spiega una nota della questura - compromette l'indispensabile attenzione nella conduzione di un mezzo industriale. Anche in questo caso è scattata la denuncia del conducente all'Autorità Giudiziaria e la verbalizzazione di varie sanzioni per violazioni del codice della strada.



