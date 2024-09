Stranieri scelgono Marche per comprare la seconda casa, +123,86%

MONTALTO DELLE MARCHE (ASCOLI PICENO), 30 SET - Cresce l'interesse della popolazione straniera nell'acquisto di seconde case nella Regione Marche: +123,86% nel primo semestre 2024, secondo i dati del report del portale immobiliare per l'estero, Gate-away.com, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Supera la media regionale Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) con +125%.

Verso il centro dell'ascolano hanno particolare interesse gli Stati Uniti con il 31,11% delle richieste e un aumento del 75% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il Regno Unito segue con il 17,78%, seguono il Belgio, la Germania e la Francia che mostrano una presenza significativa, rispettivamente con l'8,89%, il 6,67% e il 4,44%.

"Questo trend di crescita del nostro mercato immobiliare ci fa ben sperare per il futuro e ci riempie di orgoglio, oltre a confermare - sottolinea il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi - che stiamo andando nella direzione giusta con gli innumerevoli investimenti e piani di sviluppo che stiamo portando avanti per il nostro paese, rendendolo così sempre più attrattivo, soprattutto nell'ambito del progetto 'Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà Future', finalizzato alla rigenerazione urbana, sociale, economica e culturale del territorio montaltese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA