Mauro Antonini eletto presidente di Federnuoto delle Marche

Mauro Antonini, 55enne di Montelupone (Macerata) eletto presidente di Federnuoto delle Marche. Ha ottenuto 501 voti, 99 le schede bianche, durante la votazione svoltasi domenica scorsa nella sede del Coni.

Rinnovato anche il consiglio, eletti: Davide Catenacci, Mario Foglia, Alessandro Mingarelli, Igor Pace, Franco Pallocchini, Andrea Sebastianelli, componente tecnici Piero Falzetti, componente atleti Andrea Consolani e Valeria Damiani, presidente dei revisori dei conti Rossano Carbonetti, membri del collegio dei revisori dei conti Serena Coriani e Gloria Domesi.

"Darò continuità al lavoro del mio predecessore", le parole dichiara Antonini. "A chi vuole aiutare dico che le porte sono aperte. Dobbiamo ridare forza alla base del movimento, essere accoglienti con chi vuole fare sport in piscina, dobbiamo trovare risorse e investire sullo sport di alto livello», ha concluso.

Nelle Marche sono 42 le società affiliate alla Fin, 31 quelle con diritto di voto e 26 quelle rappresentate all'assemblea ordinaria elettiva, presieduta da Paolo Sgolacchia.

"Auguro al nuovo Presidente e alla nuova squadra buon lavoro", il saluto di Fabio Luna, presidente Coni Marche, che ha anche ringraziato il presidente uscente, Fausto Aitelli, per il lavoro svolto. Quest'ultimo ha ricordato come quella marchigiana, sia tra le prime cinque federazioni per numero di tesserati: 5.609 persone tesserate Finmarche. "Peccato solo per la situazione impianti che il nuovo Consiglio si troverà a fronteggiare. Tra i nei della nostra regione ci sono sicuramente gli spazi per l'attività agonistica", ha concluso.



