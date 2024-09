Elezioni provinciali Pesaro-Urbino terminano in pareggio

Risultato storico per il centrodestra nella provincia di Pesaro-Urbino che al termine delle elezioni per il consiglio provinciale ottiene uno scarto di quasi 7mila voti di vantaggio rispetto al centrosinistra, seppur, per un centinaio di voti, il metodo d'hondt utilizzato per la distribuzione dei seggi ha visto l'assegnazione di 6 consiglieri provinciali sia al centrodestra che al centrosinistra ufficializzando dunque un pareggio tra le due forze politiche in termini di seggi. Il presidente della Provincia in carica, Giuseppe Paolini è espressione del centrosinistra dunque il suo voto sarà determinante.

La lista di centrosinistra "La Casa dei Comuni. Provinciali 2024" (lista 1) ha ottenuto 42.150 voti mentre quella di centrodestra "La Nuova Provincia.Pu" (lista 2) ne ha ottenuti 48.966 voti. Il numero di voti si intende come ponderato, su assegnazione di punteggio in base al numero di abitanti dei comuni votanti.

I consiglieri provinciali eletti per la lista 1 sono: Giovannini Gabriele, Giombini Laura, Giovannelli Oriano, Mattioli Anna Maria, Ucchielli Palmiro, Lavanna Omar. I consiglieri provinciali eletti per la lista 2 sono: Pierini Nicolo, Sacchi Fernanda, Serfilippi Luca, Carbone Domenico, Rossi Enrico, Malandrino Daniele. I voti ponderati dei singoli candidati dalla lista 1 sono: Giovannini Gabriele (5.942), Giombini Laura (5.880), Giovannelli Oriano (5.477), Mattioli Anna Maria (5.426), Ucchielli Palmiro (5.299), Lavanna Omar (4.039), Cucchiarini Sara (3.828), Bonacorsi Anteo (1.992), Sanchioni Matteo (1.980), Guidarelli Simona (1.866), Avaltroni Alessandro (294), Micheli Alison (84). I voti ponderati dei singoli candidati dalla lista 2 sono: Pierini Nicoló (6.201), Sacchi Fernanda (5.934), Serfilippi Luca (5.790), Carbone Domenico (5.793), Rossi Enrico (5.378), Malandrino Daniele (5.060), Serafini Alessandra (4.759), Gambini Maurizio (4.453), Alessandri Alberto (4.208), Stortiero Sabina (1.168), Biccari Carla (0), Lazzerini Lidia (0). Le schede nulle risultano essere due così come anche le bianche. L'affluenza è stata pari a 82,3% con 540 amministratori votanti su 656 (nel 2021 l'affluenza era stata del 74,4%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA