Elezioni provinciali nelle Marche, risultati ed eletti

Formati i nuovi consigli provinciali delle Marche. Dopo le votazioni di ieri, nella giornata di oggi si è proceduto alla proclamazione degli eletti.

Il centrodestra a Pesaro ha ottenuto 7mila voti in più del centrosinistra ma il metodi d'Hondt per la distribuzione dei seggi ha assegnato sei voti al centrodestra e sei al centrodestra: dunque pareggio tra le forze politiche ma il presidente della Provincia in carica, Giuseppe Paolini è espressione del centrosinistra dunque il suo voto sarà determinante. Anche ad Ancona centrodestra avanti ma i seggi sono sei per entrambe le coalizioni e il voto del presidente Daniele Carnevali fa pendere la bilancia sul centrosinistra. Il centrodestra prevale a Macerata, con sei seggi al centrodestra mentre ne vanno quattro al centrosinistra e due a una civica) e a Fermo. Ad Ascoli Piceno prevale il centrosinistra.

Ecco i risultati e gli eletti nelle liste in ordine decrescente di voti ricevuti, diffusi da Upi (Unione province italiane) Marche.

Ad Ancona il responso delle urne vede la lista "Ancona Provincia di tutti" al 50,35% (42.245 voti ponderati): i sei eletti per il centrodestra sono Giorgia Fiorentini (consigliere comunale Falconara Marittima), Tiziano Consoli (sindaco di Maiolati Spontini), Ivana Ballante (consigliere comunale Filottrano), Silvano Simonetti (sindaco di Serra de' Conti), Riccardo Strano (consigliere comunale di Ancona), Graziano Stacchiotti (consigliere comunale Agugliano). Sei i consiglieri eletti anche per "Unione Democratica" (centrosinistra) che raggiunge il 49,65% delle preferenze (41.655): eletti Giovanni Balducci (consigliere comunale di Fabriano), Pieramelio Baldelli (consigliere di Serra de' Conti), Maria Francesca Verdolini (consigliere del Comune di Osimo), Filippo Bartolucci (consigliere del Comune di Jesi), Roberto Ascani (sindaco di Castelfidardo). A completare il nuovo Consiglio provinciale di Ancona, il presidente, Daniele Carnevali, sindaco di Polverigi, eletto nel 2021, in carica fino a dicembre 2025.

A Pesaro Urbino sei consiglieri per ognuna delle due liste.

"La Casa dei Comuni. Provinciali 2024" (42.150) e "La Nuova Provincia.Pu" (48.966). Per la lista "La Casa dei Comuni.

Provinciali 2024" (centrosinistra), eletti il vicesindaco di Mercatello sul Metauro Gabriele Giovannini, l'assessora di Fossombrone Laura Giombini, il consigliere comunale di Urbino Oriano Giovanelli, la consigliera comunale di Pesaro Anna Maria Mattioli, il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e il sindaco di Mercatino Conca Omar Lavanna. Per il centrodestra la lista "La Nuova Provincia.Pu": eletti il sindaco di Piandimeleto Nicolò Pierini, la consigliera comunale di Mercatello sul Metauro Fernanda Sacchi, il sindaco di Fano Luca Serfilippi, il sindaco di San Costanzo Domenico Carbone, il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi e il consigliere comunale di Pesaro Daniele Malandrino. A presiedere la nuova assise resta Giuseppe Paolini, sindaco di Isola del Piano, presidente di Provincia da gennaio 2023, in scadenza a gennaio 2027.

A Fermo "Intesa per la Provincia" (centrosinistra) conquista due seggi con 86 voti assoluti (22.040, 24,39%) ed elegge Manolo Bagalini (consigliere del Comune di Fermo) e Riccardo Strappa (consigliere del Comune di Montegranaro). A "Provincia Inclusiva", per il centrodestra, 301 voti assoluti (68.333 voti ponderati; 75,61%) otto seggi: Endrio Ubaldi (sindaco del Comune di Montegranaro), Giorgio Marcotulli (consigliere del Comune di Porto Sant'Elpidio), Giulia Vagnozzi (consigliere del Comune di Porto San Giorgio), Paolo Calcinaro (sindaco di Fermo), Eleonora Ferracuti (consigliere del Comune di Monte Urano), Adriano Bonifazi (consigliere del Comune di Francavilla d'Ete), Mariagrazia D'Angelo (consigliere del Comune di Pedaso), Massimo Tramannoni (consigliere del Comune di Fermo). Ai dieci rappresentanti del nuovo Consiglio si aggiunge Michele Ortenzi, sindaco di Montegiorgio, presidente della Provincia di Fermo nel 2021, con mandato in scadenza a dicembre 2025.

Ad Ascoli Piceno la maggioranza dei seggi va a "Insieme per il Piceno" per il centrosinistra (voti assoluti 194, 46.385 voti ponderati; 49%). Cinque i consiglieri eletti: Alessandro Rocchi (sindaco di Grottammare), Serena Silvestri (consigliere comunale di Cossignano), Antonio Riccio (consigliere comunale a Monteprandone), Germania Gagliardi (assessore del Comune di Spinetoli), Daniele Tonelli (consigliere comunale di Folignano).

Quattro seggi alla lista "L'altra Provincia", per il centrodestra (178 voti assoluti, 37.755 ponderati; 44,9%). I consiglieri eletti sono: Barbara Pennacchietti (consigliere comunale di Ascoli Piceno), Massimo Romani (sindaco di Massignano), Pasqualino Piunti (consigliere comunale a San Benedetto del Tronto), Manuela Di Micco (consigliere comunale ad Ascoli Piceno). Un seggio alla lista "Noi al centro!" (24 i voti assoluti, 11.150 con 6,1%), con Gino Micozzi (consigliere comunale di San Benedetto del Tronto). Completa il Consiglio, il presidente Sergio Loggi, sindaco di Monteprandone, eletto nel 2021 e in scadenza di mandato a dicembre 2025.

A Macerata "Una Provincia per tutti", del centrosinistra, ottiene quattro seggi: Andrea Gentili (sindaco di Monte San Giusto), Stefania Stimilli (consigliere del Comune di Porto Recanati), Narciso Ricotta (consigliere del Comune di Macerata), Richard Dernowski (consigliere del Comune di Potenza Picena).

Sei seggi alla lista "Centrodestra Macerata": Vincenzo Felicioli (sindaco del Comune di Fiuminata), Tiziana Gazzellini (consigliere del Comune di San Severino Marche), Pierfrancesco Castiglioni (consigliere del Comune di Macerata), Luca Buldorini (consigliere del Comune di Appignano), Giorgio Junior Pollastrelli (consigliere del Comune di Civitanova Marche) e Sandro Montaguti (consigliere del Comune di Macerata). Due seggi alla civica "Provincia al Centro": uno scranno a Mauro Sclavi (sindaco di Tolentino) e Claudio Carbonari (consigliere del Comune di Macerata). A presiedere il nuovo Consiglio, Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata, eletto nel 2021, che rimarrà in carica fino a dicembre 2025.



