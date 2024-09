Capitaneria di porto, Pellegrino a guida sezione di Falconara

Cambio al vertice della sezione falconarese della Capitaneria di Porto. Da oggi a guidare la delegazione cittadina è il luogotenente Ivan Pellegrino, che è subentrato al primo maresciallo Armando Passaretti.

Passaretti, che ha guidato la 'seziomare' di Falconara per sei anni, da oggi ha preso servizio a Cattolica.

Ivan Pellegrino, originario di Taranto, è appena arrivato da Carloforte, arcipelago del Sud Sardegna, ma prima dell'incarico nell'isola sarda ha svolto servizio per anni ad Ancona.

Il comandante Pellegrino e il comandante Passaretti sono stati ricevuti nei giorni scorso al Castello dal sindaco Stefania Signorini. "Il comandante Passaretti ha preso le redini della delegazione di Falconara proprio nell'anno in cui sono stata eletta sindaco - ricorda Signorini - e insieme ci siamo trovati ad affrontare tante situazioni inattese, prima tra tutti la pandemia, che ha imposto anche in spiaggia nuove regole.

Abbiamo lavorato insieme, interpretando il nostro ruolo come servizio alla comunità. Sono sicura che con il nuovo comandante Ivan Pellegrino riusciremo ad avviare nuove sinergie e a lavorare fianco a fianco per la comunità di Falconara. Auguro un grande in bocca al lupo al primo maresciallo Passeretti per il nuovo incarico e benvenuto al luogotenente Pellegrino".



