Bilancio Consolidato Comune Macerata, +3,6 milioni ante imposte

"Un avanzo di amministrazione pari a un risultato economico complessivo del Gap (Gruppo amministrazione pubblica ante imposte di 3.646.130,16 euro che al netto delle imposte raggiunge la cifra di 2.503.776,40 euro".

Sono alcuni numeri del Bilancio Consolidato 2023 del Comune di Macerata approvato oggi dal Consiglio. E' predisposto, fa sapere il Comune, "facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo (sempre con riferimento alla data del 31 dicembre dell'esercizio per il quale è redatto il bilancio consolidato)".

"Anche quest'anno possiamo affermare l'ottimo risultato del gruppo; - commenta l'assessora al Bilancio Oriana Piccioni - nell'analisi dei dati dobbiamo fare delle opportune premesse che contestualizzano i risultati e confermano la continuità di una gestione di amministrazione di buon livello. Nonostante l'influenza di un aumento dei tassi di interesse voluti dalla Bce che ha determinato un aumento degli oneri finanziari di circa 800mila euro, l'anno 2023 chiude con un importante avanzo di amministrazione pari a un risultato economico complessivo del Gap ante imposte di 3.646.130,16 euro che al netto delle imposte raggiunge la cifra di 2.503.776,40 euro. (nel 2022 era 767.676,00 euro) La parte più significativa del bilancio è rappresentata dagli investimenti fatti dall'ente in questi anni.

Il patrimonio immobiliare del GAP e principalmente della Città di Macerata ha registrato un incremento del valore del patrimonio del 2023 rispetto al 2022 di oltre 18 milioni di euro e l'incremento complessivo rispetto al consolidato 2021 è di oltre 37,6 milioni di euro". "L'Amministrazione Parcaroli, grazie anche al supporto di tutti gli Uffici, - conclude - è riuscita a realizzare sino a oggi una serie di interventi da lungo attesi e necessari per la comunità riscontrabili anche attraverso le cifre di questo bilancio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA