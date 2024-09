Rissa tra stranieri dopo un furto di cellulare e contanti

Rissa tra stranieri in piazza d'Armi in serata dove una volante della polizia di stato è intervenuta accertando che c'era stata una lite passata alle vie di fatto tra somali e nigeriani.

Due di loro, giovani di origine nigeriana, hanno riferito agli agenti di essere stati rapinati da due ragazzi di origine somala i quali li hanno derubati di un telefono cellulare e dei contanti. I due non sono stati in grado di fornire una descrizione fisica degli aggressori e neppure la direzione verso cui sono fuggiti.

Uno dei due nigeriani ha riportato diverse ferite su un braccio e alla testa ed è stato quindi richiesto l'intervento del 118 che l'ha trasportato all'ospedale di Torrette. Gli investigatori, anche visionando le videocamere, indagano per rintracciare i giovani somali fuggiti dopo la scazzottata.





