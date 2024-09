Province al voto, chiuse le urne

Chiuse le urne nelle cinque Province marchigiane per il rinnovo dei Consigli. Affluenza sopra l'80 per cento in tutti i territori, picco nella Provincia di Ascoli Piceno con il 92% dei partecipanti al voto. Lo rende noto un comunicato dell'Upi.

Tutte le operazioni elettorali si sono svolte regolarmente e senza problemi, nonostante in alcuni casi si sia creato qualche minuto di attesa ai seggi.

Iniziato lo scrutinio nelle Province di Ancona e Pesaro-Urbino, mentre Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno procederanno allo spoglio domani mattina, 30 settembre.

A PESARO nel seggio centrale allestito nella sala Pierangeli di viale Gramsci 4 si sono presentati 272 votanti su 303, di cui 177 uomini e 95 donne, registrando un'affluenza dell'89,77%.

Nella sottosezione di URBINO, nella sede periferica del Collegio Raffaello (piazza della Repubblica, 3) hanno votato 177 uomini e 91 donne con una percentuale di affluenza pari al 76.

Nel complesso in provincia hanno votato 540 persone di cui 354 maschi e 186 femmine con una partecipazione totale al voto dell'82,31%.

A FERMO hanno votato 278 uomini e 115 donne, su un corpo elettorale di 480 persone, registrando una partecipazione al voto pari all'81,90%.

Nella provincia di ASCOLI PICENO, affluenza sopra il 90 per cento, con 397 votanti su 430, pari al 92%. A recarsi alle urne sono stati 260 uomini (60%) e 137 donne (32%).

A MACERATA ha votato l'80,42% degli aventi diritto votanti (567). Ad esprimere la propria preferenza sono stati 205 donne e 362 uomini.

Ad ANCONA affluenza all'83 per cento con 552 votanti su 665 aventi diritto. Gli uomini che hanno votato sono stati 344, 208 le donne.



