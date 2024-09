Morto motociclista coinvolto in un incidente ad Ascoli

Non ce l'ha fatta il motociclista coinvolto nell'incidente stradale avvenuto questa mattina ad Ascoli Piceno lungo la superstrada Ascoli-Mare all'altezza della galleria di Porta Cartara che ha coinvolto quattro mezzi. Il centauro è morto nonostante tutti i tentativi di salvargli la vita dei sanitari del 118 giunti sul posto insieme a polizia stradale, carabinieri e vigili del fuoco. Il bilancio conta anche un ferito grave trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona e altri tre feriti più lievi, ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Ad innescare la catena di contatti fra i mezzi coinvolti, è stato innanzitutto lo scontro frontale fra un furgoncino e una motocicletta condotta dall'uomo che ha perso la vita. Nella dinamica sono poi stati coinvolti anche un'altra moto e una vettura. La superstrada è stata chiusa fra le uscite di Ascoli Est e Ascoli Centro e il traffico è stato deviato temporaneamente sulla viabilità locale allo svincolo di Porta Cartara per i veicoli in direzione Roma e allo svincolo di Rosara per quelli in direzione Ascoli Piceno.



