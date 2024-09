"Salva Casa" interessa oltre 50% abitazioni nelle Marche

L'impatto del decreto 'Salva casa', entrato in vigore il 28 luglio 2024, sarà importante anche nelle Marche. Le Associazioni di categoria, i Collegi e gli Ordini professionali hanno stimato che coinvolga ben oltre il 50% delle abitazioni nella regione Marche. Ad Ancona sull'argomento se ne è parlato tra professionisti (oltre 400 al teatro delle Muse) e il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini. Da lì è venuta la richiesta di una legge sul tema e si è ipotizzata la creazione di un Osservatorio sul settore.

Il Decreto consente di regolarizzare le difformità, mirando a regolare e semplificare le procedure edilizie, permettendo di sanare le irregolarità, ovvero tutti quegli interventi di trasformazione interna eseguiti senza titolo, come ad esempio l'adeguamento delle finestre, tramezzi spostati, aperture non conformi, ma anche verande, soppalchi, parti strutturali aggiunte e non documentate. Con un impatto significativo anche sul mercato immobiliare in quanto permetterà di poter rendere lecita la vendita di molte abitazioni che per alcune difformità presenti non potevano essere messe in vendita.

"Il tema è molto importante - afferma Simona Domizioli, Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona - e meritava una giornata di studio e di approfondimento. Il Collegio ha scelto di invitare tutti i protagonisti di questa norma: la politica, la pubblica amministrazione e i professionisti. Lo scopo è quello di creare un'occasione di confronto, elemento utile ed indispensabile per lavorare bene a tutti i livelli".

Questo corso costituisce infatti un momento di incontro e di confronto con le istituzioni regionali e comunali perché, soprattutto nel caso della Regione Marche, il Decreto impone delle modificazioni delle normative regionali correnti. Sono infatti presenti Dino Latini, Presidente del Consiglio Regionale delle Marche e Angelo Eliantonio, Assessore all'Urbanistica del Comune di Ancona.

"Stiamo lavorando sul settore casa e urbanistica - ha spiegato Latini -. Sul decreto salva casa possiamo dire che c'è in progetto una normativa, ma già fin da ora posso dire che siamo aperti ai confronti con i geometri liberi professionisti, gli Ordini e i tecnici della Pubblica amministrazione per armonizzare e colmare quelle lacune operative. Ringrazio a questo proposito il vostro impegno che è importante per affrontare una materia complessa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA